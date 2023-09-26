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Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки "Я русский"

На тлі війни Росії проти України, будь-яке прославлення військової агресії є неприпустимим.

Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки "Я русский"
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Olexandr Mischenko

Поліція Латвії назвала неприпустимою практикою наклейки на автомобілі з "потенційно провокаційними написами російською мовою", наприклад, "я русский". Про це поліція повідомила у соцмережі X.

Зазначається, що в разі виявлення таких наліпок на автівках, правоохоронці вимагатимуть їх зняти та пояснити мотиви їх розміщення. У разі порушення законодавства, особи, які розмістили ці наліпки, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності за прославлення військової агресії чи воєнних злочинів.

Місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що максимальний штраф за це – до 360 євро для фізичних осіб і 2900 євро для юридичних.

Поліція звернула увагу, що на тлі війни Росії проти України, будь-яке прославлення військової агресії є неприпустимим.

"Таким чином [через ці наліпки] прославляється військова агресія або виражається підтримка воєнних злочинів, скоєних країною-агресором в Україні", – йдеться в повідомленні.

Поліція закликає жителів країни повідомляти про транспортні засоби з такими написами.

Нагадаємо, що Латвія планує конфісковувати автомобілі російської та білоруської реєстрації. Мін'юст країни готує відповідний законопроєкт, згідно з яким, машини вилучатимуть, якщо протягом трьох місяців вони не покинуть країну, або не будуть перереєстровані в латвійській юрисдикції.

Норвегія також планує обмежити в’їзд приватним автомобілям із російськими номерами. Раніше таку заборону вже запровадили Фінляндія та країни Балтії.

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