Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки "Я русский"

На тлі війни Росії проти України, будь-яке прославлення військової агресії є неприпустимим.

Поліція Латвії назвала неприпустимою практикою наклейки на автомобілі з "потенційно провокаційними написами російською мовою", наприклад, "я русский". Про це поліція повідомила у соцмережі X.

Зазначається, що в разі виявлення таких наліпок на автівках, правоохоронці вимагатимуть їх зняти та пояснити мотиви їх розміщення. У разі порушення законодавства, особи, які розмістили ці наліпки, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності за прославлення військової агресії чи воєнних злочинів.

Valsts policija, konstatējot transportlīdzekļus, kas aplīmēti ar šāda veida uzrakstiem, personām nekavējoties liks tos noņemt, kā arī skaidrot šāda uzraksta izvietošanas mērķi un motivāciju. Personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības. Plašāk lasiet attēlā: pic.twitter.com/OnIVfd6eRS — Valsts policija (@Valsts_policija) September 25, 2023

Місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що максимальний штраф за це – до 360 євро для фізичних осіб і 2900 євро для юридичних.

Поліція звернула увагу, що на тлі війни Росії проти України, будь-яке прославлення військової агресії є неприпустимим.

"Таким чином [через ці наліпки] прославляється військова агресія або виражається підтримка воєнних злочинів, скоєних країною-агресором в Україні", – йдеться в повідомленні.

Поліція закликає жителів країни повідомляти про транспортні засоби з такими написами.

Дождались. Эпидемия ЯРУССКИХ началась и в Латвии pic.twitter.com/vlRWgeu9LS — Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) September 25, 2023

Нагадаємо, що Латвія планує конфісковувати автомобілі російської та білоруської реєстрації. Мін'юст країни готує відповідний законопроєкт, згідно з яким, машини вилучатимуть, якщо протягом трьох місяців вони не покинуть країну, або не будуть перереєстровані в латвійській юрисдикції.

Норвегія також планує обмежити в’їзд приватним автомобілям із російськими номерами. Раніше таку заборону вже запровадили Фінляндія та країни Балтії.