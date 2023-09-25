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Блінкен назвав "небезпечним" зближення Росії і КНДР

Північна Корея шукає допомоги для зміцнення своєї ракетної програми.

Блінкен назвав "небезпечним" зближення Росії і КНДР
держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки розглядають співпрацю Росії та Північної Кореї як вулицю з двостороннім рухом, яка стає дедалі небезпечнішою.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

Він зазначив, що Росія зневірилася у спробах знайти обладнання, матеріали і технології для агресії проти України, а Північна Корея шукає допомоги для зміцнення і просування своєї власної ракетної програми.

"Ми працюємо пліч-о-пліч з іншими партнерами і союзниками, щоб виявити небезпечні шляхи військового співробітництва Росії та Північної Кореї, яке загрожує глобальному миру", - додав він.

Зазначається, що цю тему обговорювали на форумі в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, який об'єднує офіційних осіб США і Республіки Кореї.

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Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль застеріг Росію та Північну Корею від укладення будь-яких угод щодо зброї, заявивши, що Сеул та його союзники будуть готові відповісти на “пряму провокацію”.

Протягом кількох місяців США звинувачували КНДР у постачанні зброї та боєприпасів для допомоги президенту Володимиру Путіну у війні, включно з надсиланням снарядів і ракет. Хоча американців заявили, що зброя навряд чи змінить поле бою, вона може сприяти бомбардуванню України, а Північна Корея отримає новий потік доходів для економіки, ізольованої від більшої частини світової торгівлі.

Представник президента Південної Кореї на початку вересня заявив, що Росія вже тривалий час застосовує північнокорейську зброю проти України.

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