Талібан хоче створити велику мережу відеоспостереження для афганських міст на основі плану США і залучити Huawei

Правозахисні групи занепокоєні, що ресурси будуть використані для придушення протестувальників.

Талібан створює великомасштабну мережу камер відеоспостереження для афганських міст. Вона може бути створена на основі плану, розробленого американцями перед їх виведенням військ у 2021 році.

Про це пише Reuters з посиланням на представника міністерства внутрішніх справ Абдула Матіна Кані.

Адміністрація Талібану раніше публічно заявила, що зосереджена на відновленні безпеки та придушенні “Ісламської держави”, яка взяла на себе відповідальність за численні напади в афганських містах. Таліби також проконсультувалися з китайським виробником телекомунікаційного обладнання Huawei щодо можливої співпраці.

Запобігання нападам міжнародних бойовиків, включно з такими відомими організаціями, як "Ісламська держава", є основою взаємодії між Талібаном і багатьма іноземними державами, зокрема США та Китаєм. Але деякі аналітики ставлять під сумнів здатність безгрошового режиму фінансувати програму, а правозахисні групи занепокоєні, що будь-які ресурси будуть використані для придушення протестувальників.

Масове розгортання камер, яке передбачатиме зосередження уваги на “важливих точках” у Кабулі та інших місцях, є частиною нової стратегії безпеки, на повну реалізацію якої знадобиться чотири роки.

“Зараз ми з експертами працюємо над картою безпеки Кабула. У нас уже є дві карти: одна була зроблена США для попереднього уряду, а друга – Туреччиною”, − сказав Кані.

Представник Держдепартаменту США заявив, що Вашингтон не “співпрацює” з Талібаном і “дав зрозуміти талібам про відповідальність не надавати притулку терористам”.

За словами представника МВС, у серпні таліби провели “просту бесіду” про потенційну мережу з Huawei, але жодних контрактів чи твердих планів досягнуто не було.

За даними Талібану, у Кабулі та інших містах встановлено понад 62 тисячі камер, які контролюються з центральної диспетчерської. Останнє велике оновлення системи відбулося у 2008 році. Коли в січні 2021 року міжнародні сили під керівництвом НАТО поступово виводилися, тодішній віце-президент Амрулла Салех заявив, що його уряд проведе масштабну модернізацію системи спостереження у столиці. Він повідомив журналістам, що план вартістю 100 мільйонів доларів підтримала коаліція НАТО.

Нагадаємо, у червні в ООН заявили, що поводження з афганськими жінками та дівчатами з боку талібів може бути рівноцінним “гендерному апартеїду”, оскільки їхні права продовжують серйозно порушуватися де-факто владою країни.