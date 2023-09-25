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Кишинів не може провести розслідування обставин падіння ракети в придністровському регіоні, - Санду

В цей регіон не допускають представників конституційних органів влади Молдови.

Кишинів не може провести розслідування обставин падіння ракети в придністровському регіоні, - Санду
Фото: EPA/UPG

Молдовська влада не може провести ретельне розслідування обставин падіння ракети в Кіцканах придністровського регіону. 

Про це розповіла президентка Молдови Майя Санду.

“У мене та сама інформація, про яку говорили в міністерстві оборони та інших державних інститутах. Ми не можемо перевірити на місці, що там сталося, оскільки це сталося у придністровському регіоні”, - пояснила президент.

Вона наголосила, що бомбардування та ракетні атаки стали наслідком війни, розпочатої Росією проти України.

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Уламки ракети впали минулої ночі у селі Кіцкани під час атаки на Одеську область. Після цього до місця події виїхали місцеві силовики та сапери. 

Пізніше Кишинів відправив у Кіцкани своїх військових спостерігачів зі складу Спільних миротворчих сил. 

Прессекретар уряду Даніель Воде зазначив, що походження ракети ще належить встановити, оскільки траєкторію її польоту не підтвердили незалежні джерела.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Румунія розслідує повідомлення про падіння частин російських безпілотників на її території під час атаки на Одеську область і з цього приводу МЗС викликало повіреного РФ. Перед цим румунське Міноборони нарешті визнало, що виявило на території своєї держави уламки ворожого дрона. 

На початку вересні українське МЗС заявило, що має фотодокази падіння "шахедів" на території Румунії. А на початку серпня керівник комуни Чаталкіой румунського містіа Тулча повідомив, що під час російської атаки на порт Ізмаїл ворожі дрони залетіли на румунську територію, один із безпілотників упав у лісі. Натомість Міноборони заявило, що жоден дрон не увійшов у повітряний простір країни.

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