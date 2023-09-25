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Україна відкидає інсинуації щодо участі у “поваленні” нинішнього уряду Польщі, - МЗС

Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, а також у підтримці шляху України до членства в ЄС і НАТО. 

Україна відкидає інсинуації щодо участі у “поваленні” нинішнього уряду Польщі, - МЗС
Фото: EPA/UPG

У польських ЗМІ з'явилися коментарі кореспондентки польського телебачення ТVP в Брюсселі щодо нібито обіцянки Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до ЄС в обмін на “повалення” нинішнього уряду Польщі.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Зазначена інформація не відповідає дійсності. Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має”, - наголосили в МЗС.

Ніколенко зазначив, що Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, а також у підтримці шляху України до членства в ЄС і НАТО.

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Українці глибоко вдячні полякам, які проявляють солідарність із Україною. 

Проявом такої вдячності стало, зокрема, вручення президентом Зеленським державних нагород громадянам Польщі - журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.

“Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів. Закликаємо наших польських друзів відкинути всі спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам”, - підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, Польща звинуватила канцлера Німеччини Олафа Шольца у спробі втрутитися в парламентські вибори країни, погрожуючи новим конфліктом із західним сусідом.

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау заявив, що слова канцлера, який закликав Варшаву розслідувати повідомлення про незаконно видані робочі візи та погрожував запровадити прикордонний контроль, порушують “принципи суверенної рівності держав”.

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