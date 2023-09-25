Польща розкритикувала Німеччину через погрозу запровадити контроль на кордоні

Польща звинуватила канцлера Німеччини Олафа Шольца у спробі втрутитися в парламентські вибори країни, погрожуючи новим конфліктом із західним сусідом.

Про це пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау заявив, що слова канцлера, який закликав Варшаву розслідувати повідомлення про незаконно видані робочі візи та погрожував запровадити прикордонний контроль, порушують “принципи суверенної рівності держав”.

Конфлікт, ймовірно, посилить тертя між Польщею та урядом у Берліні напередодні жорстких виборів 15 жовтня. Панівна партія “Право і справедливість” торік вимагала від Німеччини виплатити 1,3 трильйона доларів компенсації за збитки, завдані під час війни. Її голова Ярослав Качинський назвав головного лідера опозиційної партії та експрезидента Європейської ради Дональда Туска німецьким “вставним”.

“Компетенція канцлера Німеччини явно не стосується судових процесів, що тривають у Польщі. Заяви з цього приводу свідчать про спробу втручання у внутрішні справи польської держави та виборчу кампанію, яка триває в Польщі”, − написав Рау на соціальній платформі X.

The latest statement by German Chancellor Olaf Scholz violates the principles of the sovereign equality of states, which is the foundation of good neighbourly relations and friendly cooperation with Poland, as declared by the government of the Federal Republic of Germany in the… — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) September 24, 2023

Польські ЗМІ повідомляли, що за останні два з половиною роки понад 250 тисячам громадян країн Африки та Азії дозволили працювати в Польщі через хабарі. Міністерство закордонних справ у Варшаві заперечило ці цифри та заявило, що розслідує лише 268 візових запитів.

Ці звинувачення дуже вразили правий уряд, який використовував антимігрантську риторику, щоб залучити консервативних виборців напередодні голосування. Уряд ініціював проведення референдуму щодо плану ЄС щодо переміщення мігрантів у той самий день, що й вибори. Польща звела огорожу на кордоні з Білоруссю та попередила, що країну заполонять мігранти у разі, коли до влади прийде опозиція.

Нагадаємо, вчора мігранти спробували прорвати польський кордон із боку Білорусі. Зупинили спробу польські військові.