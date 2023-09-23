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Німеччина може встановити контроль на кордоні з Польщею на тлі скандалу з візами, − ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає роз’яснення щодо ситуації.

Німеччина може встановити контроль на кордоні з Польщею на тлі скандалу з візами, − ЗМІ
Фото: EPA/UpG

Німеччина може встановити стаціонарний прикордонний контроль на польському та чеському кордонах. 

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер, пише Welt.

“Такий додатковий контроль повинен добре поєднуватися з наглядом за всією прикордонною територією”, − сказала вона.

Водночас федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає роз’яснення щодо можливих порушень у видачі віз у сусідній Польщі. “Я не хочу, щоб Польща просто махнула нам рукою, а потім обговорювала нашу політику надання притулку. 

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Має бути так: хто прибуває до Польщі, там реєструється і проходить процедуру надання притулку, а не отримує візи, які “якимось чином роздавали за гроші”

Шольц вважає, що питання треба обговорити з польським урядом і, залежно від поточної ситуації, “можливо, доведеться вжити подальших заходів на кордонах”.

Нагадаємо, Брюссель закликає уряд у Варшаві зізнатися у скандалі з візами за хабарі й негайно вжити заходів для захисту Шенгенської зони ЄС. Європейська комісія надіслала листа польському уряду зі списком з одинадцяти питань для оцінки масштабів корупційного скандалу та його впливу на безпеку ЄС. Комісар внутрішніх справ Ілва Йоханссон надіслала міністру закордонних справ Польщі Збігневу Рау листа, де попереджає польський уряд про те, що Варшава може порушувати законодавство ЄС, безвідповідально надаючи візи, що дозволяють іноземним громадянам в'їжджати до ЄС.

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