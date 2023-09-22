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Президент США пообіцяв Зеленському небагато ракет ATACMS, - NBS

США не мають великих запасів цих ракетних систем.

Президент США пообіцяв Зеленському небагато ракет ATACMS, - NBS
Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент США Джо Байден повідомив українському колезі Володимирові Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет великої дальності ATACMS для допомоги у війні з Росією, повідомляє NBC News із посиланням на чиновників і представника Конгресу.

Наразі не відомо, коли буде доставлено ракети і коли чекати публічного оголошення такого кроку.

Україна просить ATACMS упродовж декількох місяців. Ця система дасть Києву можливість уражати цілі на відстані до 300 кілометрів, завдаючи ударів по лініях постачання, залізницях та пунктах управління і контролю за російським фронтом. 

Чиновники Міністерства оборони заявили, що США не мають великих запасів систем ATACMS. Крім того, у Вашингтоні є противники такого кроку через побоювання, що це призведе до ескалації війни з Росією.

Представник Конгресу заявив, що все ще точаться дебати про те, який тип ракети буде відправлено і скільки одиниць дадуть Україні.

Надання Україні ATACMS може прискорити рішення Німеччини щодо передачі власних крилатих ракет повітряного базування "Taurus"

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Нагадаємо, Президент Зеленський під час спілкування з українськими журналістами у Вашингтоні заявив, що Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час. Щодо перспектив надання Україні ракет ATACMS Зеленський акцентував, що йдеться загалом про посилення далекобійних можливостей України: "Буде так само, як із F-16". 

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