У столиці Вірменії затримали понад 80 протестувальників

Люди виступають за відставку глави уряду.

У Єревані, столиці Вірменії, правоохоронці затримали 22 вересня понад 80 протестувальників, передає "Ехо Кавказу".

Демонстрації тривають уже четвертий день. Люди виходять на вулиці, аби домогтися відставки чинного прем'єра Нікола Пашиняна. Нині, наприклад, протестувальники спробували заблокувати вхід у будівлю уряду, аби туди не змогли потрапити депутати й чиновники.

Серед затриманих - син другого вірменського президента Левон Кочарян. За словами його адвоката, чоловіка побили силовики при затриманні, у результаті потерпілого забрали до лікарні.

Також поліція схопила одного з лідерів протестів, колишнього опозиційного депутата Андраника Теваняна. Наразі його відпустили.

Такі події спровокувало рішення Вірменії погодитися на перемир'я з Азербайджаном у Нагорному Карабаху. При цьому збереглися умови азербайджанської сторони - невизнана республіка переходить під повний контроль Баку і позбувається автономії.

Протестувальники, крім відставки Пашиняна, вимагають надати Карабаху військову та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан розпочав військову операцію, щоб взяти під контроль регіон Нагірного Карабаху. Це стало найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому.

Наступного дня стало відомо, що сторони домовилися про припинення вогню. Армію оборони Нагірного Карабаху буде повністю роззброєно, озброєння та важку техніку виведуть з території. Водночас у Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом відновлено після 24-годинного військового наступу проти етнічних вірмен.