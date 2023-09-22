Боррель прокоментував, чи завадить вступові України до ЄС проблема з імпортом зерна

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель в інтерв'ю The Guardian прокоментував вплив проблеми з імпортом зерна на вступ України до ЄС та рух нашої держави до членства.

"Усі знають, що це буде складно, тому що Україна насамперед перебуває в стані війни і в буквальному значенні руйнується. По-друге, ще до війни їй довелося провести багато реформ. І по-третє, зараз Україна, будучи членом Європейського Союзу, буде єдиною країною, яка буде чистим бенефіціаром", - сказав Боррель.

Він зазначив, що і блоку, і Україні доведеться пройти тривалий процес реформ. У будь-якому разі, сказав Боррель, членство України означатиме кінець "сплячої сієсти"

"Протягом багатьох років існувала своєрідна тупикова ситуація, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку", - зауважив глава євродипломатії.

Боррель відзначив, що через війну в Україні блок здійснив чудеса і діяв зі швидкістю світла порівняно з минулим. Але обговорення деяких рішень триває надто довго, що забирає життя українців.

"Чи нам потрібно надавати танки? Це була довга дискусія, і нарешті ми надали танки. Чи маємо ми надати зенітні ракети Patroit? Було довге обговорення та врешті-решт ми це зробили. Чи маємо ми надати потужності ВПС? Про це говорили ще на початку війни. Наразі ми готуємо пілотів для F-16. Звичайно, війна є війна, і якщо ви хочете забезпечити зброєю того, хто перебуває у війні і зазнає сильних атак, то чим швидше, тим краще", - зазначив головний дипломат ЄС.

Нагадаємо, днями міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив - якщо не вирішиться питання зі забороною імпорту українського зерна до Польщі, Варшава може блокувати вступ Києва до Європейського Союзу.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Одночасно уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій.

За словами Шмигаля, українська сторона вже представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів з України.