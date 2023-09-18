Якщо не вирішиться питання зерна, Польща може блокувати вступ України до ЄС

Міністр сільського господарства Польщі заявив, що Київ має виконати ті ж жорсткі умови, як колись Варшава.

Якщо не вирішиться питання зі забороною імпорту українського зерна до Польщі, Варшава може блокувати вступ Києва до Європейського союзу.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, йдеться на сайті TVN24.

“Якщо ми не створимо інструменти сьогодні, Польща точно не погодиться на вступ України до Європейського Союзу”, − сказав він.

Міністр додав, що коли Польща приєдналася до ЄС, вона мала виконати жорсткі умови. “Ми також повинні поставити умови Україні”, − наголосив Телус.

“Те, що ми зараз робимо, наша тверда позиція, те, що ми зробили 15 квітня (заборона імпорту зерна з України – ред.), будує можливість вступу України до Європейського Союзу”, – додав польський урядовець.

Як підкреслив міністр сільського господарства, відповідно до актуальної ситуації, “польське сільське господарство ніколи не переможе українське”. “Там кілька сотень тисяч господарств. Це зовсім інше сільське господарство, тому наша позиція така сильна”, − сказав Телус.

Нагадаємо, як повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка Польща ввела на вихідних додаткові заборони на імпорт українського борошна та кормів. Це вплине на значну частину українського експорту. Якщо Варшава не скасує ці заходи, Україна заборонить імпорт фруктів і овочів з Польщі.

Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі. Качка зазначив, що такі дії країн є юридично неправильними і свідчать про повну недовіру до Європейської комісії.