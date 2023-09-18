Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
ГоловнаСвіт

Якщо не вирішиться питання зерна, Польща може блокувати вступ України до ЄС

Міністр сільського господарства Польщі заявив, що Київ має виконати ті ж жорсткі умови, як колись Варшава.

Якщо не вирішиться питання зерна, Польща може блокувати вступ України до ЄС
Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус
Фото: PAP/Rafał Guz

Якщо не вирішиться питання зі забороною імпорту українського зерна до Польщі, Варшава може блокувати вступ Києва до Європейського союзу. 

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, йдеться на сайті TVN24

“Якщо ми не створимо інструменти сьогодні, Польща точно не погодиться на вступ України до Європейського Союзу”, − сказав він. 

Міністр додав, що коли Польща приєдналася до ЄС, вона мала виконати жорсткі умови. “Ми також повинні поставити умови Україні”, − наголосив Телус.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Те, що ми зараз робимо, наша тверда позиція, те, що ми зробили 15 квітня (заборона імпорту зерна з України – ред.), будує можливість вступу України до Європейського Союзу”, – додав польський урядовець.

Як підкреслив міністр сільського господарства, відповідно до актуальної ситуації, “польське сільське господарство ніколи не переможе українське”. “Там кілька сотень тисяч господарств. Це зовсім інше сільське господарство, тому наша позиція така сильна”, − сказав Телус.

Нагадаємо, як повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка Польща ввела на вихідних додаткові заборони на імпорт українського борошна та кормів. Це вплине на значну частину українського експорту. Якщо Варшава не скасує ці заходи, Україна заборонить імпорт фруктів і овочів з Польщі.

Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі. Качка зазначив, що такі дії країн є юридично неправильними і свідчать про повну недовіру до Європейської комісії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies