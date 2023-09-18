Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка

Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, але ці заборони є символічними.

Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на чотири види зерна, а Польща ввела на вихідних додаткові заборони на імпорт українського борошна та кормів.

Про це заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка повідомив в інтерв’ю виданню POLITICO.

Угорщина, за словами Качки, йде ще далі й забороняє ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

“Ці свавільні заборони − це смішно. Я думаю, що Угорщина тут робить політичну заяву про те, що вона хоче заблокувати торгівлю з Україною, а також повністю ігнорувати Брюссель. І тому я вважаю, що це дуже сміливий рух проти нас обох з Будапешта”, − сказав посадовець.

У той час як додаткові заборони Угорщини здебільшого символічні, адже Україна не експортує в країну багато яловичини чи свинини, заходи Польщі вплинуть на значну частину українського експорту, сказав Качка. Якщо Варшава не скасує ці додаткові заборони, “ми будемо змушені вжити заходів у відповідь на додаткові продукти та заборонимо імпорт фруктів і овочів з Польщі”.

Представник ЄС сказав виданню, що Брюссель сподівався вирішити проблему, змусивши Київ запровадити власні обмеження на експорт у разі раптових сплесків.

Відповідаючи на запитання щодо цієї потенційної угоди, Качка сказав, що Київ готовий “взяти на себе відповідальність за те, щоб експорт з України не викликав цунамі в сусідніх країнах” і запровадить систему видачі ліцензій на експорт зерна “в реальному часі”, щоб уповільнити експорт у сусідні країни та дозволити Україні “швидко відреагувати” у разі виявлення сплесків.

Нагадаємо, Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі. Качка зазначив, що такі дії країн є юридично неправильними і свідчать про повну недовіру до Європейської комісії.