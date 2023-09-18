У Болгарії аграрії розпочали акції протесту у всій країні. Фермери протестують через те, що парламент не продовжив заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України після 15 вересня, пише forbesbulgaria.com.

Заблоковано прикордонні переходи, головні дороги та шосе. Зранку сільгоспвиробники та переробники виїхали великоваговою технікою на магістральні дороги.

Мітингувальники мають п'ять головних вимог до влади. Насамперед це продовження заборони на ввезення з України соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку та введення заборони на ввезення української нерафінованої олії, свіжих та заморожених овочів та фруктів, молока та молочних продуктів, м’яса та м’ясопродуктів, живих тварин, меду та продуктів бджільництва, а також посилення контролю за походженням, якістю та безпекою імпорту в країну сільськогосподарської продукції.

Агрогромада також наполягає на виплаті аграріям до 30 вересня повної суми відшкодування за збільшені витрати на виробництво внаслідок війни в Україні, скасування ліміту допомоги та негайної виплати державної допомоги фермерам, які не обробили землю.

У суботу напруженість між урядом та фермерами загострилася після того, як прем'єр-міністр Микола Денков назвав деяких протестувальників терористами, підкресливши, що їхні аргументи є “неспроможними”.

“За останні два дні вони почали поводитися як терористи. Вони використовують неправдиві аргументи, висувають вимоги – це має статися негайно, якщо ви цього не зробите, ми заблокуємо країну. Я не веду переговорів із терористами”, − заявив прем'єр.

Пізніше Денков заявив, що вдруге запросить представників виробників зерна на зустріч і не бачить підстав для їхньої відмови. "Проблеми вирішуються не погрозами і ударами, а коли сідаєш за стіл і обговорюєш конкретні цифри, хто що отримав, що втратив і чого чекає”, − зазначив він.

Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр додав, що не бачить причин для відставки міністра сільського господарства, який перебуває під сильним тиском і є хорошим експертом.

Денков зазначає, що протест фермерів наразі виходить з вимогами, які вирішені, або з тими, які не можуть бути вирішені. Для деяких з них потрібно схвалення Єврокомісії. “Ми ведемо розмову з виробниками зерна, і рішення про зняття заборони на зерно не можуть приймати тільки виробники”, – сказав прем’єр.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у травні Євросоюз дозволив п'ятьом сусідам України заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, одночасно дозволивши транзит таких вантажів на експорт до інших країн. Ця заборона закінчилася 15 вересня.

Болгарія підтримала відновлення експорту української агропродукції. Натомість Польща, Угорщина та Словаччина відмовилися в односторонньому порядку відновити імпорт. Варшава та Будапешт збільшили перелік заборонених продуктів. Київ звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі через їхню відмову. Україна також може заборонити імпорт польських фруктів та овочів.

Зі свого боку Варшава заявила, що у разі невиконання вимог, Польща може блокувати вступ України до Європейського союзу.