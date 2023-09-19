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Італія збільшила максимальний термін утримання нелегальних мігрантів

Планується побудувати для них нові центри прийому.

Італія збільшила максимальний термін утримання нелегальних мігрантів
Фото: france3-regions.francetvinfo.fr

Італія збільшить термін утримання нелегальних мігрантів у країні та заявила, що планує побудувати для них нові центри прийому.

Про це пише Bloomberg.

Зараз правий уряд на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджою Мелоні шукає відповіді на новий міграційний сплеск із Північної Африки.

Нові правила, схвалені кабінетом міністрів у понеділок, дозволять Риму затримувати нелегалів, яких планується відправити назад до країн їх походження, на термін до 18 місяців − максимум, дозволений правилами Європейського Союзу.

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За даними уряду, цього року до Італії на човні прибуло понад 106 000 мігрантів, які перетнули Середземне море. Це більше ніж удвічі перевищує 53 000 осіб, зареєстрованих за той же період 2022 року.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у ці вихідні відвідала італійський острів Лампедуза, давню гарячу точку періодичних міграційних криз у Європі. Тільки за останні дні на острів, розташований приблизно за 112 км від узбережжя Північної Африки, прибули тисячі мігрантів.

Фон дер Ляйєн назвала останній сплеск загальноєвропейською проблемою та пообіцяла вирішити її за допомогою плану дій із 10 пунктів, включно з підтримкою управління прибуттям та переміщенням мігрантів, а також зупинку контрабандистів через посилення повітряного та морського спостереження.

Італія заявила, що хоче зупинити потік мігрантів, заручившись допомогою інших країн ЄС, а також країн Північної Африки, які є відправними точками.

Нагадаємо, у червні міністри Європейського Союзу після років напружених переговорів досягли попередньої угоди щодо  міграційної політики та політики надання притулку. Країни погодили підхід до надання притулку, який дозволить країнам приймати рішення про надання доступу заявникам і забезпечити процедури повернення мігрантів, які не відповідають вимогам. 

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