Індія поступово виходить з-під російського впливу, - посол

Посол України в Індії Олександр Поліщук упевнений, що Індія поступово виходить з-під російського впливу.

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

Поліщук також розповів, що відбувається у військово-технічному співробітництві та торгівлі нафтою між Індією та Росією, а також – в реалізації яких саме пунктів Формули миру найбільше зацікавлені допомогти індуси.

"Ми багато спілкуємося з нашими індійськими колегами. На сьогоднішній день основні зусилля, які ми спрямовуємо, - це реалізація Формули миру президента Зеленського. І ми маємо чітку підтримку від наших індійських партнерів, наприклад, в питаннях, які стосуються екоциду, що відбувається в Україні. Ми сьогодні провели на базі нашого посольства експертну зустріч, яка була присвячена саме розгляду питань захисту навколишнього середовища в Україні від негативних наслідків війни, а також - гуманітарного розмінування. Індійські партнери мають досить сильні потужності і можливості для того, щоб допомогти Україні здійснювати цю роботу. Ви знаєте, що в нас більше 170 тисяч квадратних кілометрів серйозно заміновані", - зазначив посол.

Він також наголосив, що представники індійського бізнесу зацікавлені в тому, щоб прийти в Україну і допомогти у відновленні та реконструкції.

"Ми бачимо зацікавленість Індії в питаннях продовольчої безпеки, оскільки це теж дуже зрозуміло для Індії і дуже зрозуміло з точки зору регіональних проблем, які існують в постачанні і в продовольчій безпеці. Україна - один з найбільших експортерів сільськогосподарської продукції і, безумовно, є потреба в цьому в Індії", - зазначив Поліщук.

"Щодо решти питань, ми очікуємо, що Індія більш активно долучиться до питань, які стосуються ядерної безпеки. Це також один із тих напрямків, які є зрозумілі в Індії з точки зору і розвитку атомної енергетики тут, і з точки зору несприйняття абсолютно погроз застосуванням ядерної зброї. Індія, як ви знаєте, ядерна держава. Тому є над чим працювати і є можливості для цього", - додав посол.

Олександр Поліщук - генерал-майор запасу, який до недавнього часу обіймав посаду заступника міністра оборони. З 2004-2007 роки - заступник військового представника місії України при НАТО.

Нагадаємо, у серпні видання Financial Times повідомило, що росіяни знайшли спосіб обійти санкційне обмеження ціни на продаж нафти до Індії. Додаткові стягнення разом з комісійними, отриманими від транспортування нафти на суднах, пов'язаних з РФ, могли принести Москві 1,2 мільярди доларів за квартал.

Раніше Bloomberg повідомив, що у липні Росія заробила $15 мільярдів від експорту нафти. Це максимум із початку 2023 року, але все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.