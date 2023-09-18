США та Іран обмінялися полоненими у форматі "п'ять на п'ять"

Сполучені Штати Америки та Іран почали обмін увʼязненими за посередництвом Катару.

Про це повідомляє Reuters.

Катарські посередники передавали повідомлення між США та Іраном під час перемовин, які відбувалися в Досі у двох окремих готелях. За інформацією джерел агентства, п’ятеро американців, звільнених з іранської в’язниці "Евін", полетіли на катарському літаку з Тегерана до Дохи. Серед них - 67-річний еколог Морад Тахбаз який також має британське громадянство, бізнесмени 51-річний Сіамак Намазі та 59-річний Емад Шаркі.

Четвертий громадянин США був звільнений під домашній арешт, а п'ятий вже перебував під домашнім арештом. Їхні особи не розголошуються.

Також повідомляється, що наразі два з п’яти іранців, яких звільнили з американської в’язниці, прибули у Доху. Іранський речник МЗС Насер Канаані сказав, що двоє з них повернуться до Ірану, а двоє залишаться в США за своєю волею. Ще один звільнений іранець поїде до своїх родичів в іншу країну.

Видання зазначає, що республіканці США критикують цю угоду з Іраном. Вони заявляють, що президент США Джо Байден "фактично дав хабар" за американських громадян.

Нагадаємо, 12 вересня Штати розморозили $6 млрд іранських коштів, що були під санкціями, аби забезпечити обмін полоненими.

Минулого місяця посадовці США також заявили, що чотирьох американо-іранських громадян вивезли з в'язниці Евін у Тегерані та перевели під домашній арешт.

Десятки мільярдів доларів − заборгованість Ірану за нафту та інший експорт, − були заморожені на банківських рахунках у всьому світі з 2018 року, коли тодішній президент Дональд Трамп відмовився від міжнародної ядерної угоди з Іраном та відновив санкції США.