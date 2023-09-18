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США та Іран обмінялися полоненими у форматі "п'ять на п'ять"

У рамках угоди про обмін полоненими Америка розморозила підсанкційні $6 мільярдів, що належали Тегерану.

США та Іран обмінялися полоненими у форматі "п'ять на п'ять"
Фото: alternativechannel.org

Сполучені Штати Америки та Іран почали обмін увʼязненими за посередництвом Катару.

Про це повідомляє Reuters.

Катарські посередники передавали повідомлення між США та Іраном під час перемовин, які відбувалися в Досі у двох окремих готелях. За інформацією джерел агентства, п’ятеро американців, звільнених з іранської в’язниці "Евін", полетіли на катарському літаку з Тегерана до Дохи. Серед них - 67-річний еколог Морад Тахбаз який також має британське громадянство, бізнесмени 51-річний Сіамак Намазі та 59-річний Емад Шаркі.

Четвертий громадянин США був звільнений під домашній арешт, а п'ятий вже перебував під домашнім арештом. Їхні особи не розголошуються.

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Також повідомляється, що наразі два з п’яти іранців, яких звільнили з американської в’язниці, прибули у Доху. Іранський речник МЗС Насер Канаані сказав, що двоє з них повернуться до Ірану, а двоє залишаться в США за своєю волею. Ще один звільнений іранець поїде до своїх родичів в іншу країну.

Видання зазначає, що республіканці США критикують цю угоду з Іраном. Вони заявляють, що президент США Джо Байден "фактично дав хабар" за американських громадян.

Нагадаємо, 12 вересня Штати розморозили $6 млрд іранських коштів, що були під санкціями, аби забезпечити обмін полоненими.

Минулого місяця посадовці США також заявили, що чотирьох американо-іранських громадян вивезли з в'язниці Евін у Тегерані та перевели під домашній арешт. 

Десятки мільярдів доларів − заборгованість Ірану за нафту та інший експорт, − були заморожені на банківських рахунках у всьому світі з 2018 року, коли тодішній президент Дональд Трамп відмовився від міжнародної ядерної угоди з Іраном та відновив санкції США.

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