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Путін подарував Кім Чен Ину розвідувальний дрон та ударні безпілотники

Це порушує щонайменше дві резолюції Ради Безпеки ООН.

Путін подарував Кім Чен Ину розвідувальний дрон та ударні безпілотники
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повертається сьогодні додому з Росії з подарунками − гвинтівкою, рукавичкою космонавта та військовими дронами, що є порушенням санкцій ООН.

Про це пише Reuters.

Кім отримав хутряну шапку від міністра оборони Сергія Шойгу у Владивостоці, де він оглянув російські атомні бомбардувальники, винищувачі, оснащені гіперзвуковими ракетами, і військовий корабель.

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Кіму подарували п’ять ударних безпілотників і розвідувальний безпілотник "Герань-25", який широко використовується на війні в Україні.

Це порушує щонайменше дві резолюції Ради Безпеки ООН проти Північної Кореї, які були прийняті через її заборонену ракетну та ядерну діяльність і які Москва схвалила.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що Північна Корея, можливо, збільшить постачання в Росію артилерійських боєприпасів для війни в Україні. Йдеться про надання 152-мм артилерійських снарядів радянських часів.

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