У завтрашній зустрічі в форматі "Рамштайн" візьмуть участь близько 50 країн: йтиметься про посилення підтримки України

Остін піднімається на трап літака, щоб вилетіли до Німеччини

У наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться завтра в Німеччині, візьмуть участь близько 50 країн.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Він уже вирушив до Німеччини літаком.

"Колеса вгору, Обʼєднано базо Ендрюс (авіабаза ВПС США – Ред.), на шляху до Німеччини, де я проведу 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Я зустрінуся з партнерами по коаліції з майже 50 країн, щоб обговорити триваючу війну в Україні, допомогу у сфері безпеки та посилення нашої підтримки України в її боротьбі за захист свого суверенітету", – зазначив Остін.

Wheels up @Andrews_JBA en route to Germany where I’ll host the 15th meeting of the Ukraine Defense Contact Group. I’ll meet with coalition partners from nearly 50 countries to discuss the ongoing war in Ukraine, security assistance, and to reinforce our support for Ukraine in its… pic.twitter.com/hPHDYyZKsO — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 18, 2023

Завтрашній захід стан першим для нового міністра оборони України Рустема Умєрова. 11 вересня він провів телефонну розмову з головою Пентагону і обговорив, серед іншого, наступну зустріч у форматі "Рамштайн".

Минуле засідання відбулося 15 липня, тоді Україну на ній представляв міністр оборони Олексій Резніков. Пріоритетом зустрічі було постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Зокрема, фокус був на ППО, боєприпасах та броні