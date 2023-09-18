Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Про це повідомляє пресслужба комітету.

Ним став фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення Росії, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Фільм було обрано шляхом голосування членами Комітету, головою якого є Валентин Васянович.

Нагадаємо, що в національному відборі брали участь п’ять фільмів: “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, “Залізні метелики” Романа Любого, “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука, “Терикони” Тараса Томенка та “ШТТЛ” Адрієна Уолтера.