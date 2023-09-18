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​Фільм "20 днів у Маріуполі" став претендентом на премію "Оскар-2024" від України

У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення Росії.

​Фільм "20 днів у Маріуполі" став претендентом на премію "Оскар-2024" від України

Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". 

Про це повідомляє пресслужба комітету.

Ним став фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення Росії, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Фільм було обрано шляхом голосування членами Комітету, головою якого є Валентин Васянович.

Нагадаємо, що в національному відборі брали участь п’ять фільмів: “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, “Залізні метелики” Романа Любого, “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука, “Терикони” Тараса Томенка та “ШТТЛ” Адрієна Уолтера.

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