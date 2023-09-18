П’ята Київська бієнале відкриється виставкою у Довженко-Центрі

П’ята Київська бієнале оголосила програму заходів, які відбудуться у семи європейських містах.

Проєкти і локації:

Київ, Україна: «Ріка кричала, вила, як поранений звір». Куратор(к)и: Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк. Довженко-центр, вул. Васильківська, 1. Тривалість: 5 жовтня – 29 грудня 2023 року

Івано-Франківськ, Україна: «На периферії війни». Куратор(к)и: Альона Каравай, Ярема Малащук, Антон Усанов, Роман Хімей. Асортиментна кімната, вул. Січових Стрільців, 15. Тривалість: 7–30 жовтня 2023 року

Ужгород, Україна: «Де ми зараз, після після всіх цих нескінченно повторюваних слів?». Куратор(к)и: Петро Ряска, Дар'я Шевцова. Вибачте, номерів немає, готель «Інтурист-Закарпаття», пл. Кирила і Мефодія, 5. Тривалість: 8 жовтня – 12 листопада 2023 року

Відень, Австрія: Головна виставка.Куратор(к)и: Сергій Климко, Хедвіґ Заксенхубер, Ґеорґ Шоллхаммер. Augarten Contemporary, Scherzergasse, 1A. Тривалість: 17 жовтня – 17 грудня 2023 року

Варшава, Польща: Музейний форум «Українські музеї під час війни між росією та Україною: професіоналізм, співпраця, солідарність». Кураторка – Ольга Гончар. Museum of Modern Art, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, 22. Дата заходу: 23 жовтня 2023 року

Люблін, Польща:. «Це лише виставка». Куратор – Вальдемар Татарчук. Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki, 5. Тривалість: 27 жовтня 2023 року – 22 січня 2024 року

Антверпен, Бельгія: DISPATCHES, серія листівок. M HKA, Leuvenstraat, 32. Куратори – Нав Гак, Василь Черепанин

Цьогорічна бієнале задумана як пан’європейська подія із розсередженими виставками та публічними програмами в кількох містах України та ЄС. “Проєкт спрямований на реінтеграцію української мистецької спільноти, розділеної війною i надання можливості її представникам разом із міжнародними колегами осмислити полiтичнi, культурні, соціальні та екологічні виклики, що зараз постали перед Україною, та помістити їх у глобальний контекст. Художні роботи, документальні розслідування та інституційні практики розглядатимуть можливі стратегії виходу із нинішнього глухого кута війни, авторитаризму та колоніалізму, уявляючи сценарії для нової України. Децентралізована європейська Київська бієнале стане жестом побудови мостів та опор для довготривалих відносин з Україною як на особистому, так і на інституційному рівні, що збережуться й після проєктів, реалізованих восени 2023 року,” — кажуть організатори.

Київська бієнале – це міжнародний форум сучасного мистецтва, знання і політики, заснований 2015 року, що об’єднує виставкові проекти і дискусійні майданчики. Застосовуючи міждисциплінарну оптику на перетині гуманітарних наук, соціально ангажованого мистецтва і політичного активізму, Київська бієнале має на меті осмислювати ключові проблеми сучасності. Організатором Київської бієнале виступає Центр візуальної культури.

Київська бієнале 2023 реалізується у партнерстві з провідними європейськими інституціями у сфері сучасного мистецтва: Асортиментна кімната, резиденція «Вибачте, номерів немає», Департамент культури Відня, Інститут наук про людину (IWM), Міністерство культури та інформаційної політики України, Музейний кризовий центр, Музей сучасного мистецтва у Варшаві, Національний центр Олександра Довженка, Федеральне міністерство мистецтв, культури, громадської діяльності та спорту Австрії, Ars Electronica, ERSTE Foundation, Foundation for Arts Initiatives, Galeria Labirynt, Goethe-Institut, Lentos Kunstmuseum Linz, L’Internationale, M HKA (Музей сучасного мистецтва в Антверпені), MuseumsQuartier Wien, mumok, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, проєкт Other Edges (hablarenarte, KAIR, MeetFactory, Центр візуальної культури), Sigrid Rausing Trust, tranzit.at, tranzit.org (Братислава, Будапешт, Бухарест, Відень, Клуж, Прага, Ясси) та програма Європейського Союзу Creative Europe.

Нагадаємо, Львівський BookForum 2023 оголосив програму.