Черговий український фільм став доступним для перегляду на американських платформах

Події фільму розгортаються у липні 2014 року на Донбасі.

Українська кінострічка “Клондайк” стала доступною для перегляду на низці американських платформ.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Йдеться, зокрема, про Apple TV, Amazon, Google Play, Vudu та You Tube Movies.

“Події фільму розгортаються у липні 2014 року на Донбасі. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак”, - розповіли в Держкіно.

Головну роль виконала Оксана Черкашина (“Погані дороги”), акторка театру і кіно, володарка Премії кінокритиків “Кіноколо”. Також у стрічці грають Сергій Шадрін (“Чорний ворон”) і Олег Щербина (“Черкаси”, “І будуть люди”).

Продюсери фільмуу - Марина Ер Горбач та Святослав Булаковський.

Нагадаємо, з 15 серпня на території США мультфільм “Мавка” можна переглянути онлайн. Онлайн англійською мультфільм можна переглянути на iTunes / Apple TV, Amazon Prime Video, Vudu, Microsoft та Spectrum OnDemand.