Національний будинок музики відкриває сезон творами Лятошинського і Бартока

Фото: Національний будинок музики

20 вересня камерний ансамбль NotaBene Chamber Group відкриє новий сезон Національного будинку музики програмою з творів Бориса Лятошинського та Бейли Бартока.

Центральними творами програми виконавці обрали «Контрасти» Бейли Бартока та «Український квінтет» Бориса Лятошинського.

Свій твір для кларнета, скрипки та фортепіано угорський композитор Барток написав напередодні Другої світової війни на прохання двох віртуозних музикантів: угорського скрипаля Джозефа Сігеті та американського кларнетиста Бенні Гудмена. «Контрасти» складаються з трьох частин, заснованих на угорських і румунських танцювальних мелодіях. Це єдиний камерний твір Бартока, в якому він використовує духовий інструмент і замість звичного гармонійного поєднання різних за природою тембрів, будує твір на їхніх яскравих відмінностях, що і відображає назва.

Музика «Українського квінтету» Лятошинського — яскраво-драматична, емоційно-напружена – спирається на українські народнопісенні інтонації та характерні для неї звороти. Композитор написав цей твір під час Другої світової війни, перебуваючи в евакуації у російському Саратові. Інтенсивна робота над головним у своїй творчості камерним опусом чергувалася із постійним пошуком продуктів і ліків, стоянням у чергах та доглядом за хворою дружиною. Цей період життя композитор описав у листі до свого вчителя Рейнгольда Глієра: «За день натомишся, а ще й світла немає — горить погана коптилка. Писати і читати майже неможливо. Очі болять. Але працювати все ж доводиться, напружуючи зір. Три місяці тому я написав Фортепіанне тріо, а зараз працюю над Квінтетом. Здається, що він буде навіть кращим ніж тріо, і взагалі, одним з найкращих моїх творів».

Концерт відбудеться 20 вересня у Національній філармонії, початок о 19:00.

Програма:

Борис Лятошинський (1895-1968) — П’ять прелюдій для фортепіано Op.44

Бейла Барток (1881-1945) — «Контрасти» Sz. 111, BB 116, для кларнета, скрипки, та фортепіано

Борис Лятошинський — Quasi Valse для струнного квартету

Борис Лятошинський — Український квінтет

Виконує NotaBene Chamber Group у складі:

Юрій Немировський /кларнет/

Андрій Павлов /скрипка/

Максим Грінченко /скрипка/

Ігор Завгородній /альт/

Артем Полуденний /віолончель/

Роман Лопатинський /фортепіано/

У вересні Національний будинок музики проведе ще шість концертів на різних локаціях у центрі Києва:

Нагадаємо, Метрополітен-опера замовила оперу про викрадених українських дітей. Над нею працюють український композитор Максим Коломієць та американський драматург Джордж Брант.