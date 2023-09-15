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Музей історії Києва презентував каталог «Моя історія. 32 роки Незалежності»

Виставка, якій присвячений каталог, триває до 5 листопада.

Музей історії Києва презентував каталог «Моя історія. 32 роки Незалежності»
Фото: Музей історії Києва

Музей історії міста Києва презентував каталог до виставки «Моя історія. 32 роки Незалежності». У рамках презентації відбулась панельна дискусія «Свобода. Культура. Мистецтво. Історія незалежної України мовою візуальних образів».

«Моя історія. 32 роки Незалежності» — виставковий проєкт, який поєднав в одному експозиційному просторі 32 артоб‘єкти українських митців сучасності, колекцію монет та марок за кожен рік незалежності України. 

Фото: Музей історії Києва

Під час панельної дискусії її учасники говорили про те, як мистецтво відображає історичний шлях українців до свободи та як за допомогою марок, монет, творів мистецтва карбувались знакові події в житті країни. 

У панельній дискусії взяли участь директорка музею Діана Попова, художники Тіберій Сільваші, Віктор Сидоренко, Матвій Вайсберг, чиї роботи представлені на виставці; її модерувала шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна. 

Фото: Музей історії Києва

Фото: Музей історії Києва

Виставка «Моя історія. 32 роки Незалежності» триватиме до 5 листопада 2023 року.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі відкрили меморіальну дошку на честь князя Костянтина Острозького.

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