В Латинській Америці стартував кінопрокат анімації “Мавка”

Українська анімаційна стрічка “Мавка” стартувала в прокаті Латинської Америки.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“Раді бачити, як Мавка долає океани та континенти й дістається найвіддаленіших частин планети. Віримо, Берегиня Лісу підкорить серця перуанців й послужить культурним дипломатом, відкриваючи нашу культуру новим народностям”, - йдеться у повідомленні.

Наразі стартував широкий прокат мультфільму в Перу, згодом він почнеться на великих екранах Бразилії, Уругваю, Еквадору, Парагваю, Домініканської Республіки, Колумбії, Аргентини, Болівії, Мексики, Венесуели та Чилі.

Нагадаємо, з 15 серпня на території США мультфільм “Мавка” можна переглянути онлайн. Мультфільм англійською можна переглянути на iTunes / Apple TV, Amazon Prime Video, Vudu, Microsoft та Spectrum OnDemand.