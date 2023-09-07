Акція проти абортів у Мехіко. Травень, 2022 рік

Верховний суд Мексики декриміналізував аборти у всій країні. Про це пише BBC.

Рішення було винесено через два роки після того, як суд підтримав оскарження чинного закону в північному штаті Коауїла. Суд постановив, що кримінальні покарання за переривання вагітності є неконституційними.

Нова ухвала легалізує аборти у всіх 32 штатах. Верховний суд заявив, що відмова у перериванні вагітності порушує права людини жінок.

“У разі зґвалтування жодну дівчинку не можуть змусити стати матір'ю – ні держава, ні її батьки, ні її опікуни. Порушення її прав є серйознішим не лише через статус потерпілої, а й через вік, що робить необхідним аналізувати питання з погляду інтересів неповнолітніх”, – заявив голова Верховного суду Артуро Сальдівар.

Рішення відкриває федеральній системі охорони здоров’я можливість проводити аборти.

Мехіко був першим штатом країни, який декриміналізував аборти у 2007 році, і понад 10 інших наслідували цей приклад.

Активістка за права жінок Сара Ловера зазначила, що, окрім відсутності можливостей для проведення аборту, багато жінок не знають, що вони мають таке право, оскільки місцеві органи влади не провели відповідні інформаційні кампанії. “От чому сьогоднішнє рішення Верховного суду важливе”, − зазначила вона.

Нова постанова, ймовірно, викликає гнів консервативніших політиків Мексики та католицької церкви. Однак останніми роками вплив Церкви знижується, і уряд країни вважає себе “стійко світським”.

У Латинській Америці спостерігається тенденція до послаблення обмежень на аборти, яку називають зеленою хвилею. Аборт з власної волі легальний у Колумбії, Кубі, Уругваї та Аргентині, хоча лідер кампанії з президентських виборів в Аргентині у жовтні Хав'єр Мілей хоче заборонити цю процедуру. У деяких країнах аборти дозволені за таких обставин, як згвалтування або ризик для здоров'я, тоді як повна заборона діє в Сальвадорі, Гондурасі, Нікарагуа, Гаїті та Домініканській Республіці.

Реформи в Мексиці та інших країнах Латинської Америки контрастують із ситуацією у Сполучених Штатах, де минулого року Верховний суд скасував знакове рішення 1973 року “Роу проти Уейда”, яке гарантувало право на аборт у всій країні.