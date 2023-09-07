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В Італії розпочалася велика антимафіозна операція за участі 600 правоохоронців

Запобіжні заходи у всій країні щодо 84 злочинців.

В Італії розпочалася велика антимафіозна операція за участі 600 правоохоронців
Фото: EPA/UPG

Сьогодні зранку в Італії розпочалася велика антимафіозна операція “Maestrale-Carthago”.

Про це пише ANSA.

До операції залучили понад 600 правоохоронців, які проводять запобіжні заходи у всій країні щодо 84 осіб. 

З них 29 особи перебувають у в'язниці, 52 перебувають під домашнім арештом, а ще три мають з'явитися до судової міліції.

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Операцію координує Окружне управління по боротьбі з мафією муніципалітету Катандзаро на чолі з прокурором Ніколою Граттері.

Нагадаємо, у червні під час загальноєвропейських рейдів в Італії, Бельгії та Німеччині заарештували 25 осіб, пов’язаних із групою торгівлі наркотиками, якою керувала мафія Ндрангета. Злочинна організація діяла з італійської Калабрії, батьківщини мафіозі, але також мала форпост у Німеччині, оскільки вона імпортувала “велику кількість” кокаїну, героїну та гашишу.

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