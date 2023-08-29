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Мелоні збирає міністерську групу з нацбезпеки через мігрантів

Італія має проблеми щодо прийняття прибулих з Північної Африки та Балкан.

Мелоні збирає міністерську групу з нацбезпеки через мігрантів
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні збирає міністерську групу з питань національної безпеки, щоб скоригувати реакцію її уряду на сплеск прибуття мігрантів.

Про це пише Reuters.

Італія має проблеми щодо прийняття прибулих з Північної Африки та Балкан. Червоний Хрест закликав посилити міжнародні зусилля проти міграційного “хаосу”.

Мелоні заявила, що вона активувала Міжміністерський комітет з безпеки республіки (CISR), який працюватиме безперервно для розв'язання проблеми.

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“Наша мета − розв'язувати проблему прагматичним шляхом, шляхом швидких і скоординованих рішень”, − заявила Мелоні, яка зробила боротьбу з нелегальною імміграцією наріжним каменем своєї політичної кар’єри.

На острів Лампедуза, найпівденнішому форпості Італії, у неділю налічили понад 4200 мігрантів після понад 110 прибуття човнів у вихідні.

У Трієсті, неподалік від кордону зі Словенією, мер Роберто Діпіацца поскаржився щоденній газеті Corriere della Sera на безпрецедентне “вторгнення мігрантів”. “Я займаюся проблемами, пов'язаними з мігрантами, з 1990-х років, я бачив усе і навіть більше, але я не міг собі такого уявити. Місто в аварійному стані”, − сказав він.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, Італія зафіксувала цьогоріч близько 113 500 морських прибуттів порівняно з приблизно 55 800 за той ж період минулого року.

Нагадаємо, у червні міністри Європейського Союзу після років напружених переговорів досягли попередньої угоди щодо того, як підійти до міграційної політики та політики надання притулку. Країни погодили підхід до надання притулку, який дозволить країнам приймати рішення про надання доступу заявникам і забезпечити процедури повернення мігрантів, які не відповідають вимогам. 

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