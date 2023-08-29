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Путін поговорив з прем’єр-міністром Індії. На саміт G-20 лідер окупантів не приїде

РФ представить Лавров.

Путін поговорив з прем’єр-міністром Індії. На саміт G-20 лідер окупантів не приїде
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент РФ Володимир Путін, 6 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Путін під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Нарендрою Моді підкреслив тісні зв’язки Росії з Індією.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з заявою Кремля в понеділок, відносини між країнами “поступово розвиваються в дусі особливо привілейованого стратегічного партнерства”. Обидві країни планують реалізувати масштабні енергетичні проєкти та розширити транспортну та логістичну інфраструктуру.

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Лідери обмінялися думками щодо глобальних питань, зокрема саміту БРІКС у Південній Африці минулого тижня, на якому Путін не був присутній особисто.

Зазначимо, світові лідери зберуться наступного тижня, 9-10 вересня в Нью-Делі на саміт “Групи двадцяти”. Війна Росії в Україні знову стане гарячою темою на саміті. Путін на нього також не приїде, повідомив Моді. Країну представить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Після вторгнення Росії в Україну Індія "стала одною з найбільших країн, що вагаються". Вона підтримувала тісні зв'язки зі США, але утрималася від голосування в ООН, щоб засудити війну, і уникла приєднання до санкцій під керівництвом США проти Росії, яка залишається великим постачальником зброї та дешевої енергії.

Нагадаємо, у МЗС повідомили, що Україна та партнери працюють над тим, щоб бути серед запрошених на саміт.

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