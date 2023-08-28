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УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"

УГКЦ разом з усіма громадянами України засуджує ідеологію “русского міра” та весь кримінальний спосіб “бути росіянами”.

УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
Фото: Макс Требухов

В Українській Греко-Католицькій церкві із великим болем і занепокоєнням дізналися про слова, присвоєні Папі Франциску на онлайн-зустрічі з російською католицькою молоддю 25 серпня 2023 року в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомила пресслужба УГКЦ.

“Ми сподіваємося, що ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Однак розділяємо великий біль, спричинений ними не лише серед єпископату, духовенства, монашества та вірних нашої Церкви, а й інших конфесій і релігійних організацій”, - йдеться у повідомленні.

В УГКЦ наголосили, що усвідомлюють те глибоке розчарування в суспільстві, яке спричинили слова Папи Франциска.

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“Слова про “велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності” - найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму”, – наголосили в УГКЦ.

Глава УГКЦ Святослав зазначив, що слова Папи Франциска можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.

“З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації”, - запевнив глава УГКЦ. 

Він підкреслив, що церква разом з усіма громадянами України засуджує ідеологію “русского міра” та весь кримінальний спосіб “бути росіянами”.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відреагувало на виступ Папи Римського Франциска перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня. 

Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що "дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва".

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