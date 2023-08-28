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​Міністр оборони Резніков: До кінця року ми вийдемо на масове виробництво дронів

Також підготовлені зміни до постанови №345 для спрощення виробництва комлектуючих для українських виробників.

​Міністр оборони Резніков: До кінця року ми вийдемо на масове виробництво дронів
Олексій Резніков
Фото: надано пресслужбою МОУ

До кінця року Україна вийде на масове виробництво дронів.

Про це на пресконференції заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент LB.ua.

«Восени минулого року ми спростили постановою 345 можливість введення в експлуатацію та допуску для постачання озброєння. Якщо все правильно рухається від виробника, пройшло випробування, військові сказали «ок», то це займає від трьох тижнів до місяця», — заявив він.

Міністр нагадав, що уряд ухвалив додаткові постанови щодо спрощення ввезення комплектуючих для виробництва дронів та допуску отримання прибутку до 25%.

«Це запустило програму. На осінь ми отримаємо результат по цьому бустеру — масовому виробництву дронів. Саме українськими виробниками. Сьогодні близько 30 примірників різних виробників дронів вже допущені до експлуатації. З них — 10 — це маленькі ударні дрони. Те, що ми маємо тепер, це питання не якості, а кількості. І я вірю, що ця кількість критично буде зростати до кінця року. В хорошому сенсі критично буде збільшуватися».

Очільник Міноборони також анонсував зміну постанови №345, аби спростити експлуатацію не лише «готових виробів, а й елементів конструкції, на що зараз треба два роки. Тому зараз ми це направили на погодження. Умовно, завтра це буде проголосовано. Та дозволить окремо українським виробникам робити ствол для гармати, танка. Окремо робити двигун… І це теж дає бустер для наших виробників».

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Нагадаємо, у червні Президент Зеленський підписав закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.

Нещодавно Міноборони допустило до експлуатації у військах вітчизняний безпілотник SkyKnight, а ГУР почала тестування нового українського безпілотника SpyGun у зоні бойових дій. Крім того, на фронт відправили понад 270 ударних дронів Vampire українського виробництва.

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