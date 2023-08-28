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​Міністр оборони призначив Арсена Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення армії

Резніков прогнозує, що Агенція ресурсного забезпечення армії запрацює вже восени цього року.

​Міністр оборони призначив Арсена Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення армії
Арсен Жумаділов
Фото: скрин відео

Міністр оборони Олексій Резніков підписав указ про призначення Арсена Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення армії.

Про це Резніков повідомив на пресконференції, передає кореспондент LB.ua.

«Досвід у нього (Жумаділова - Ред.) є. Довіра до нього є. Експертиза до нього є. Тому я переконаний, що ми будемо рухатися по цьому напрямку досить ефективно», — заявив він. 

Резніков підписав відповідний указ 28 серпня.

Міністр оборони прогнозує, що Агенція ресурсного забезпечення армії запрацює вже восени цього року.

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Нагадаємо, Арсен Жумаділов – кримський татарин, народився в Сімферополі. Він є викладачем Києво-Могилянської академії. Жумаділов - перший і поки що єдиний обраний на конкурсі керівник Державного підприємства “Медичні закупівлі України”. У 2022 році вступив до лав ЗСУ, займався темою закупівель у військово-медичній службі. З квітня 2023 року очолює команду з реформи державних закупівель у сфері оборони при Офісі з підтримки змін.

В інтерв'ю LB.ua Жумаділов, коментуючи  створення агенції державних закупівель у сфері оборони, зазначав, що це залежатиме від того, чи "ми дійсно матимемо підтримку з боку МОУ та уряду". Також він висловив думку, що можливий певний спротив з боку структурних підрозділів міністерства.

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