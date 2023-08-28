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Франція не братиме пряму участь у війні України проти РФ, - Макрон

Водночас Макрон наголосив, що Росія не повинна виграти у цій війні.

Франція не братиме пряму участь у війні України проти РФ, - Макрон
Фото: EPA/UPG

Політика Франції виключає можливість прямої участі країни у війні України з Російською Федерацією.

Про це заявив президент Еммануель Макрон на щорічній конференції послів, інформує Радіо Свобода.

Він підкреслив, що Париж намагається «уникати будь-якої ескалації українського конфлікту».

Водночас президент Франції зазначив, що «Євросоюз надає найбільшу допомогу Україні в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання озброєння».

Також Макрон наголосив, що «Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні».

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Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що війні Росії проти України загрожує патова ситуація, країни-союзниці мають продовжувати підтримувати українців. 

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що "Україні необхідно отримати більше підтримки". Санду сподівається, що наша держава невдовзі отримає додаткову допомогу.

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