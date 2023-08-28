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СБУ повідомила про підозру генерал-полковнику РФ, який створив на окупованій території мережу російських тюрем

Тут до людей застосовують тортури, зокрема, з використанням електричного струму та інсценування "розстрілів".

СБУ повідомила про підозру генерал-полковнику РФ, який створив на окупованій території мережу російських тюрем
Аркадій Гостєв
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру генерал-полковникові РФ Аркадію Гостєву, який створив на тимчасово окупованій частині України мережу російських тюрем під виглядом "виправних" та "лікувально-виправних" установ.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Гостєв очолює Федеральну службу виконання покарань РФ.

За даними слідства, створені тюремні об’єкти рашисти використовують як "концтабори" і катівні, до яких ув’язнюють мешканців тимчасово окупованих регіонів України. Тут до людей застосовують тортури, зокрема, з використанням електричного струму та інсценування "розстрілів".

Саме Гостєв відповідає за призначення керівників окупаційних в’язниць та визначає "режим" їхньої діяльності у складі загарбницьких органів Росії, додали у спецслужбі. Таким чином він особисто організовує та контролює участь своїх "підлеглих" у каральних заходах проти учасників руху опору в тимчасово окупованих регіонах нашої держави.

Слідчі Служби безпеки повідомили Гостєву про підозру за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. 

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Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру п’яти російським десантникам, причетним до розстрілу авто з киянином під час окупації Бучі.

16 років у тюрмі проведе кримінальник, який "зливав" Росії дані про базування Сил оборони під Бахмутом. Для цього він використовував свої зв'язки на волі і очікував, що "за заслуги" зможе потрапити у списки на обмін.

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