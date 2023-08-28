Спека та спалення сухостою призвели до зростання кількості пожеж на відкритих територіях, – ДСНС

За спалення сухої трави передбачений штраф від 3 060 до 6 120 гривень.

Через спеку та людський фактор почастішали випадки пожеж на відкритих територіях. Люди спалюють сухостій на власних ділянках, а спекотна погода сприяє тому, що маленьке вогнище переростає у масштабну пожежу.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Зазначається, що рятувальники докладають максимум зусиль, аби боротися із загоряннями. На Київщині щодня здійснюється моніторинг ситуації за допомогою квадрокоптерів. Мета – виявити нові осередки пожежі та громадян, які спалюють сухостій.

Саме під час обстеження території Бориспільського району було виявлено порушників у селі Пристроми. Під час випалювання трави вогонь від поривів вітру швидко розповсюдився далі. На щастя, вдалося швидко ліквідувати пожежу. Громадян оштрафували працівники поліції.

У ДСНС нагадали: за випалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна, а в окремих випадках – кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, з початку року по липень рятувальники ДСНС ліквідували майже 10 тис. загорянь у екосистемах і на відкритих територіях. у 90% випадків загорянь причиною виникнення пожеж в екосистемах була людська недбалість.