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Протягом дня противник безжалісно наносив удари по місту Херсон, - ДСНС

Рятувальники гасили пожежі в житлових будинках і господарчих спорудах, наражаючись на небезпеку повторних обстрілів.

Протягом дня противник безжалісно наносив удари по місту Херсон, - ДСНС
Фото: ДСНС

Протягом дня 26 серпня противник безжалісно наносив удари по місту Херсон. 

Про це повідомляє ДСНС України.  

За різними адресами майже одночасно виникли пожежі в 3-х житлових будинках, 4-х господарчих спорудах та на території одного з підприємств міста.

Рятувальникам неодноразово доводилось відходити в безпечні місця, щоб перечекати повторні обстріли, а потім знову повертатись до гасіння пожеж.

До ліквідації було задіяно 7 одиниць техніки та 34 рятувальники.

Нагадаємо, ввечері 26 серпня росіяни завдали удару по Херсону. Постраждав чоловік, його доставили до лікарні в стані середньої тяжкості.

За даними Генштабу, Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів в районі Мар’їнки. Сьогодні на фронті відбулось 38 бойових зіткнень.

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