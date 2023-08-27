Протягом дня 26 серпня противник безжалісно наносив удари по місту Херсон.
Про це повідомляє ДСНС України.
За різними адресами майже одночасно виникли пожежі в 3-х житлових будинках, 4-х господарчих спорудах та на території одного з підприємств міста.
Рятувальникам неодноразово доводилось відходити в безпечні місця, щоб перечекати повторні обстріли, а потім знову повертатись до гасіння пожеж.
До ліквідації було задіяно 7 одиниць техніки та 34 рятувальники.
Нагадаємо, ввечері 26 серпня росіяни завдали удару по Херсону. Постраждав чоловік, його доставили до лікарні в стані середньої тяжкості.
За даними Генштабу, Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів в районі Мар’їнки. Сьогодні на фронті відбулось 38 бойових зіткнень.