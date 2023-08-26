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Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю трьох пілотів на Житомирщині

Серед загиблих був Андрій Пільщиков (позивний “Джус”) - український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі.

Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю трьох пілотів на Житомирщині
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю трьох пілотів на Житомирщині.

Про це він сказав у вечірньому зверненні. 

“Вчора у небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців”, - сказав президент.

Він зазначив, що триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано. 

Також глава держави зазначив, що цього року влада має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі з’явилися F-16 - це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення української цивільної авіації. Наблизить перемогу і дасть Україні більше безпеки. 

Крім того, президент повідомив, що вже більше 20 держав приєднались до декларації G7 щодо безпекових гарантій України: “Зараз майже 30 загалом, разом із “сімкою”. Буде більше”. 

Зокрема, Україна вже розпочала переговори з Канадою щодо безпекових гарантій. Канада стала третьою після США та Великобританії державою Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори.

Зазначимо, сьогодні Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав співробітників авіаційної галузі з Днем авіації і зазначив, що для захисту українського неба необхідні літаки від партнерів.

Нагадаємо, вчора на Житомирщині сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів.

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