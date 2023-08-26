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Упродовж суботи росіяни тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровщини

Окупанти били дронами-камікадзе та з важкої артилерії.

Упродовж суботи росіяни тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Упродовж суботи 26 серпня російська армія тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від ранку ворог тричі атакував Нікопольщину. Цілив по Марганецькій громаді. Спершу російська армія вдарила, попередньо, двома дронами-камікадзе. А вже надвечір – обстрілювала з важкої артилерії", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що через російські атаки ніхто не постраждав. Наслідки обстрілів уточнюються. В інших громадах Дніпропетровщини було тихо.

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Нагадаємо, ввечері 25 серпня російські окупанти вкотре вдарили по Нікополю. Обстрілом пошкоджені два приватні будинки та авто, загинув чоловік.

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