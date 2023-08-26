Скандал з куртками для ЗСУ: Резніков вважає, що його виклик не прийняли ані Радіна, ані Ткач

Виклик міністра оборони Олексія Резнікова не прийняли ані депутатка Анастасія Радіна, ані журналіст Михайло Ткач. Тому їхні звинувачення у заміні літніх курток для військовослужбовців зимовими не були правдивими.

Про це заявив у коментарі Олексій Резніков.

"Мої щирі співчуття всім, хто беззастережно вірив їм та поширював їхні висновки. Це повна безвідповідальність – під час війни поспіхом публікувати неперевірену інформацію про постачання ЗСУ. Дискредитація України, на яку скаржиться прогресивна спільнота, зроблена руками нас же самих. Коли ми бездумно тиражуємо будь-який фейк зі словом «корупція», ми дуримо власний народ, ми допомагаємо ворогу, ми зупиняємо військову підтримку України", – наголосив міністр.

Він запропонував "зупинити «френдлі фаєр» та починати думати, що ми пишемо та говоримо".

"Ані народна депутатка Анастасія Радіна, ані журналіст Михайло Ткач мені не вороги. Наші вороги по той бік фронту. Тому я пропоную спокійно розібратися та випустити хоч раз у житті матеріал без слова «скандал», з розбором по суті і виваженими висновками. Нехай такий матеріал прочитають втричі менше людей, але він буде корисний для України, а не шкідливий", – зазначив міністр.

Резніков розповів, що Міністерство оборони закупило зимові куртки у кількості 180 000 штук. Куртки були передані в ЗСУ ще минулого року. Скарг на них від військових не було. Ціна поставки "абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації": дефіцит одягу на ринку та необхідність терміново одягнути максимум військовослужбовців. Кожна куртка коштувала 86 доларів (що зараз відповідає 3 177 гривень).

"Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів (зараз це 1072 гривні) – я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині. В будь-якому разі, це не клопіт України. Пропоную всім охочим зганяти у Туреччину та купити партію зимових курток по 1 072 гривні, і щоб була через кілька тижнів. Повертайтеся", – сказав міністр.

За його словами, "без звинувачення у підміні зимових курток на літні, у «розслідуванні» не залишається нічого. За це звинувачення ніхто не готовий нести відповідальність".

"Прошу всіх журналістів, які розповсюдили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони з приводу цієї закупівлі та дочекатися розбору ситуації. Як мені відомо, нею вже займаються у незалежному громадському органі – ГАР Міноборони. Ми також надамо журналістам всі відомості про цю закупівлю. Також прошу всіх наперед утримуватися від "розслідувань", в яких завідомо немає наміру розібратися у ситуації. Розуміючи, якою потужною силою є вільна преса, свобода слова, треба ставитися до неї дуже відповідально. І ця відповідальність є головним внеском журналістів у нашу спільну перемогу", – наголосив Резніков.

Нагадаємо, Олексій Резніков на тлі скандалу із закупівлею курток для військових запропонував парі: якщо закуплені у турецької фірми 180 000 жакетів виявляться літніми, як стверджують журналісти, то він піде у відставку. Якщо виявиться, що міністерство закупило 180 000 зимових курток, як належить, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст УП Михайло Ткач – піти з медіа і на три роки припинити журналістську діяльність. Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запросив Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики, а спостерігачами – редакції українських видань.

Резніков заявив, що під час зʼясування ситуації Міноборони надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, "щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства".

Пропозицію парі Радіна прокоментувала у Facebook. Вона вважає, що міністр країни, що воює, не мав би "втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу із журналістами (які вже допомогти зекономити 10 млрд гривень коштів для забезпечення армії)".

Ткач назвав слова міністра тиском на ЗМІ і сказав, що піде ”лише тоді, коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб’ється в кут. А наразі ідеї тих, хто перебуває на шляху до цього кута, мене не турбують. Бо це моя робота».

Скандал із закупівлями курток для військових спалахнув 10 серпня, коли відповідне розслідування вийшло на ZN.UA. Однак на засідання антикорупційного комітету ВР стало відомо, що правоохоронці вели слідство щодо закупівель одягу у цієї турецької фірми, власником якої є українець, ще з осені 2022, коли помітили підозрілі митні документи. За даними журналістів, у жовтні-грудні Vector avia ввезла до України 233 000 курток вартістю в 20 млн гривень і ще 202 000 штанів вартістю 13 млн доларів. Однак насправді, як вони стверджують, це були не зимові, як за документами, а легкі куртки. Водночас Міноборони запевняє, що куртки були прийняті "у встановленому порядку фахівцями Сил логістики ЗСУ без істотних зауважень щодо якості". Також у Міноборони заявили, що скарг щодо цих курток не було і від військових.

Вчора завдяки розслідуванню УП зʼясувалося, що співвласником цієї турецької фірми, крім Романа Плетньова, щодо якого вже ведеться слідство, був племінник народного депутата від "Слуги народу", члена оборонного комітету Геннадія Касая – Олександр Касай.