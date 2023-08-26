Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку. Радіна відповіла

Міністр оборони України Олексій Резніков на тлі скандалу із закупівлею курток для військових запропонував парі: якщо закуплені у турецької фірми 180 000 жакетів виявляться літніми, як стверджують журналісти, то він піде у відставку. Про це він сказав у коментарі "Бабелю".

Якщо виявиться, що міністерство закупило 180 000 зимових курток, як належить, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст УП Михайло Ткач – піти з медіа і на три роки припинити журналістську діяльність. Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики, а спостерігачами – редакції українських видань.

Резніков заявив, що під час зʼясування ситуації Міноборони надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, "щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства".

Пропозицію парі Радіна прокоментувала у Facebook. Вона вважає, що міністр воюючої країни не мав би "втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу із журналістами (які вже допомогти зекономити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії)".

Радіна пропонує міністру до 9 ранку 28 серпня спростувати дві тези. Перша – "Міноборони без тендеру купило куртки у “турецької” фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був цілком український племінник народного депутата з оборонного комітету Касая".

Друга – "Міноборони сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України. Достовірність документу підтвердив голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк".

Якщо Резніков не спростує, Радіна пропонує йому піти у відставку.

"Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)", – запевнила вона.

Радіна – голова Комітету з питань антикорупційної політики, активно виступала за відставку Резнікова на тлі скандалів із закупівлями.

Ткач станом на вихід цієї новини публічно пропозицію міністра не прокоментував.

Михайло Ткач – журналіст УП, відомий своїми розслідуваннями. Навесні цього року опублікував нібито російський паспорт тодішнього т.в.о. начальника департаменту Міноборони Олександра Лієва. А потім у редакції сказали, що ця інформація не відповідає дійсності – доказів наявності паспорта РФ вони не знайшли. Лієв із міністерства зрештою звільнився.

Скандал із закупівлями курток для військових спалахнув 10 серпня, коли відповідне розслідування вийшло на ZN.UA. Однак на засідання антикорупційного комітету ВР стало відомо, що правоохоронці вели слідство щодо закупівель одягу у цієї турецької фірми, власником якої є українець, ще з осені 2022, коли помітили підозрілі митні документи. За даними журналістів, у жовтні-грудні Vector avia ввезла до України 233 000 курток вартістю в 20 млн гривень і ще 202 000 штанів вартістю 13 млн доларів. Однак насправді, як вони стверджують, це були не зимові, як за документами, а легкі куртки. Водночас Міноборони запевняє, що куртки були прийняті "у встановленому порядку фахівцями Сил логістики ЗСУ без істотних зауважень щодо якості". Також у Міноборони заявили, що скарг щодо цих курток не було і від військових.

Вчора завдяки розслідуванню УП зʼясувалося, що співвласником цієї турецької фірми, крім Романа Плетньова, щодо якого вже ведеться слідство, був племінник народного депутата від "Слуги народу", члена оборонного комітету Геннадія Касая – Олександр Касай.

До обрання до парламенту Геннадій Касай був директором палацу спорту "Юність" Мотор Січі, президентом якої був нині підозрюваний у державній зраді Богуслаєв. Брат нардепа, батько Олександра Касая, теж багато років працював у Богуслаєва.

Сам Олександр Касай також до недавнього часу був гандболістом клубу "Мотор" Богуслаєва.

Олександр Касай перестав був співвласником фірми уже після того, як українські правоохоронці відкрили провадження. А на момент постачання сумнівних курток він ним іще був.