Головне за ніч та ранок. Субота, 26 серпня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві крилаті ракети “Калібр” та чотири ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Шахтарському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара.

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та одного - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські бійці ліквідували ще 640 російських окупантів, 12 танків, 18 бронемашин і 18 артсистем. Таким чином втрати ворога станом на 26 серпня сягнули 260270 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Повітряні Сили знищили увечері 25 серпня на Харківщині два ворожі "шахеди".

"Увечері 25 серпня 2023 року, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку", - розповіли військові.

Російська армія вже третю добу продовжує атакувати позиції ЗСУ біля Новоєгорівки Луганської області, проте успіху не має.

"Вже три доби ворог майже безперервно намагається рухатися в бік Новоєгорівки. Також вони активізувалися в районі Білогорівки", - повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Натомість українські захисники відбивають всі ці спроби противника, завдають йому втрат в особовому складі та техніці. Росіяни не спиняють тиску на цій ділянці фронту.

Також артилерійський вогонь загарбники відкривали по Невському, Білогорівці, Надії, Твердохлібовому. Авіаційних ударів завдано по районах Твердохлібового та Макіївки.

Міністр оборони України Олексій Резніков на тлі скандалу із закупівлею курток для військових запропонував парі: якщо закуплені у турецької фірми 180 000 жакетів виявляться літніми, як стверджують журналісти, то він піде у відставку.

Якщо виявиться, що міністерство закупило 180 000 зимових курток, як належить, то народна депутатка, голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст УП Михайло Ткач – піти з медіа і на три роки припинити журналістську діяльність. Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики, а спостерігачами – редакції українських видань.

Резніков заявив, що під час зʼясування ситуації Міноборони надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, "щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства".

Анастасія Радіна прокоментувала цю пропозицію у Facebook. Вона вважає, що міністр воюючої країни не мав би "втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу із журналістами (які вже допомогти зекономити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії)".

Що своєю чергою Радіна запропонувала міністру, а також інші подробиці конфлікту – в нашій новині.

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