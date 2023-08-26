​Українські бійці ліквідували ще 640 російських окупантів

Нагадаємо, джерела LB.ua в СБУ повідомили, що учорашній удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.

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