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​Українські бійці ліквідували ще 640 російських окупантів

Втрати ворога сягнули вже 260270 осіб.

​Українські бійці ліквідували ще 640 російських окупантів
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські бійці ліквідували ще 640 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Таким чином втрати ворога станом на 26 серпня сягнули 260270 осіб.

Серед інших втрат ворога:

  • танків ‒ 4390 (+12) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од, 
  • артилерійських систем – 5379 (+18) од, 
  • РСЗВ – 726 (+2) од, 
  • засобів ППО ‒ 497 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 316 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
  • крилатих ракет ‒ 1411 (+2),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
  • спеціальної техніки ‒ 804 (+2).

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, джерела LB.ua в СБУ повідомили, що учорашній удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ. 

Бійці бригади Нацгвардії "Спартан" на Запорізькому напрямку знищили БТР російських окупантів.

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