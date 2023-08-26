Українські бійці ліквідували ще 640 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином втрати ворога станом на 26 серпня сягнули 260270 осіб.
Серед інших втрат ворога:
- танків ‒ 4390 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,
- артилерійських систем – 5379 (+18) од,
- РСЗВ – 726 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 497 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
- крилатих ракет ‒ 1411 (+2),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
- спеціальної техніки ‒ 804 (+2).
Нагадаємо, джерела LB.ua в СБУ повідомили, що учорашній удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.
Бійці бригади Нацгвардії "Спартан" на Запорізькому напрямку знищили БТР російських окупантів.