Головне за день. П'ятниця, 25 серпня

Удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ, 35 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, новий пакет військової оборони від Фінляндії. Яким запам’ятається 548-й день повномасштабної війни.

Сьогоднішній удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.

Про це повідомили джерела LB.ua в СБУ.

По окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Джерела не називають їх точну кількість, але відзначають, що це була група дронів.

Наразі точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян. Ударом було уражено і місця зберігання боєприпасів, також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

В спецслужбі наголосили, що окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Українським безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога.

Джерела в СБУ прогнозують у майбутньому ще більше сюрпризів для окупантів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулись 35 бойових зіткнень.

Росіяни завдали двох ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу росіян та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс та три артилерійські засоби на вогневих позиціях ворога.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 серпня – в нашій новині.

Ввечері 25 серпня російські окупанти знову вдарили по Нікополю Дніпропетровської області.

“Загинув 59-річний чоловік. Щирі співчуття рідним”, - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що обстрілом в Нікополі пошкоджені два приватні будинки та авто. Крім того, понівечені лінія електропередач й газогін.

США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у жовтні, повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Тренування розпочнуться після того, як наступного місяця пілоти пройдуть навчання англійською мовою. Райдер додав, що льотна підготовка проходитиме на базі національної військово-повітряної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона.

Навчатимуться кілька пілотів і десятки екіпажів технічного обслуговування літаків.

Фінляндія надішле на допомогу Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив це питання 25 серпня 2023 року за поданням Уряду. Це буде 18-й пакет військової допомоги для України.

Новий пакет налічує допомогу на 94 мільйони євро. Загальна вартість усіх комплектів оборонного обладнання, поставлених на цей час, становить близько 1,3 мільярда євро.

“Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії є здатність приборкати агресію Росії проти України”, - сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

З оперативних міркувань і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться місця призначення, додаткові подробиці щодо вмісту посилки, способу її доставки або розкладу не надаються.

Кабмін ухвалив рішення запровадити електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарських комісій, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Уряд затвердив Порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

"До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця. Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії", - зазначила Маляр.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!