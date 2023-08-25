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Фільм Шона Пенна про війну в Україні покажуть з 18 вересня

Стрічку можна буде побачити на стримінговому сервісі Paramount+.

Фільм Шона Пенна про війну в Україні покажуть з 18 вересня
Фото: ОПУ

У вересні глядачі зможуть побачити документальний фільм про війну в Україні “Суперсила”.

Про це повідомляє The Guardian.

Стрічку, яку зняли американський актор і режисер Шон Пенн і Аарон Кауфман, з 18 вересня можна буде побачити на стримінговому сервісі Paramount+.

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Під час початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пенн перебував в Україні. Актор хотів зняти стрічку про шлях Володимира Зеленського від коміка до голови України.

Фільм включає сцени, коли російські війська скинули перші бомби на Київ у лютому 2022 року. 

Шон Пенн зі своє командою в процесі зйомок сім разів відвідали Україну.

Нагадаємо, у вересні минулого року Російська Федерація заборонила в'їзд 25 громадянам США, до числа яких увійшли конгресмени, високопосадовці, бізнесмени, а також голлівудські актори Шон Пенн і Бен Стіллер.

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