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У Львові вперше в історії відкрився Сорочинський ярмарок

Сорочинський ярмарок триватиме до 27 серпня.

У Львові вперше в історії відкрився Сорочинський ярмарок
Фото: Укрінформ

Цього року вперше Національний Сорочинський ярмарок відбувається у Львові. На ярмарку представлені 105 крафтових виробників, а також колективи народної творчості з усіх регіонів України. 

Про це повідомляє Укрінформ.

Рішення про проведення ярмарку у Львові прийняли, оскільки майданчик, де раніше був захід, не має укриття.

Зазначається, що Сорочинський ярмарок у Львові триватиме чотири дні. Його закриття відбудеться 27 серпня.

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Крім крафтової продукції, на ярмарку продається багато вишивки, виробів зі шкіри, металу та скла.

Впродовж Сорочинського ярмарку збиратимуть кошти для 103-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. 

Нагадаємо, в 2020 році організатори скасували проведення Національного Сорочинського ярмарку через пандемію коронавірусу і карантин.

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