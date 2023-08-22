Помер італійський співак і композитор Тото Кутуньйо

Поховають легендарного виконавця і композитора 24 серпня у Мілані.

22 серпня помер у клініці Сан-Рафаель (Мілан) італійський співак і композитор Тото Кутуньйо, передає ANSA.

Раніше Кутуньйо госпіталізували сюди із загостренням тривалої хвороби. Його менеджер повідомив, що в останні місяці співаку погіршало.

Він відсвяткував своє 80-річчя у липні.

Кутуньйо був автором пісень для Мірей Матьє, Даліди, Джонні Холідея, Адріано Челентано. Також заснував свій гурт, де виконував власні пісні. Наприклад, у 1976-му співак разом із гуртом посів третє місце на фестивалі Сан-Ремо, а в 1980-му став його переможцем. У 1990 році виграв Євробачення.

Поховають легендарного виконавця і композитора 24 серпня у Мілані.

Нагадаємо, цьгоріч у січні померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида. Раніше не стало композитора Анджело Бадаламенті, який написав музику до культового серіалу “Твін Пікс”.