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Помер італійський співак і композитор Тото Кутуньйо

Поховають легендарного виконавця і композитора 24 серпня у Мілані.

Помер італійський співак і композитор Тото Кутуньйо
Тото Кутуньйо
Фото: http://top100zvezd.ru

22 серпня помер у клініці Сан-Рафаель (Мілан) італійський співак і композитор Тото Кутуньйо, передає ANSA

Раніше Кутуньйо госпіталізували сюди із загостренням тривалої хвороби. Його менеджер повідомив, що в останні місяці співаку погіршало.

Він відсвяткував своє 80-річчя у липні.

Кутуньйо був автором пісень для Мірей Матьє, Даліди, Джонні Холідея, Адріано Челентано. Також заснував свій гурт, де виконував власні пісні. Наприклад, у 1976-му співак разом із гуртом посів третє місце на фестивалі Сан-Ремо, а в 1980-му став його переможцем. У 1990 році виграв Євробачення.

Поховають легендарного виконавця і композитора 24 серпня у Мілані.

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Нагадаємо, цьгоріч у січні померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида. Раніше не стало композитора Анджело Бадаламенті, який написав музику до культового серіалу “Твін Пікс”.

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