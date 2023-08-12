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У Києві попрощалися з парамедикинею Філіп'євою, яка загинула на війні з РФ

Філіп’єва з позивним «Блискавка» служила у Збройних силах України з 2019 року.

У Києві попрощалися з парамедикинею Філіп'євою, яка загинула на війні з РФ
Фото: Макс Требухов

У Києві, на Майдані Незалежності відбулося прощання з парамедикинею Дар'єю Філіп'євою, яка загинула на війні з російськими окупантами.

Про це повідомляє LB.ua.

Бойова медикиня Дар’я Філіп’єва з позивним «Блискавка» служила у Збройних силах України з 2019 року і за час своєї служби врятувала сотні життів наших військових. 

Дар’я родом із Сум, але останні роки проживала в Києві. Освіту здобула у Сумському державному університеті. Вперше прийшла в армію у 2019 році. Дар’я закінчила курс для бойового медичного персоналу, а за швидку реакцію отримала позивний «Блискавка», повідомляє Главком.

Після початку повномасштабної війни вона приєдналася до територіальної оборони Києва й почала навчати інших бойової медицини. Раніше працювала у 24-ій механізованій бригаді. 

В обов’язки «Блискавки» входила стабілізація поранених захисників, передача їх на медичну евакуацію та низка справ поза бойовим виїздом. Парамедикиня вважала, що має знати про стан здоров’я кожного бійця зі своєї роти, що налічувала понад 120 осіб. Крім того, дівчина проводила заняття з тактичної медицини та займалася забезпеченням роти. У 2023 році Дар’я нагороджена почесним нагрудним знаком «Сталевий хрест». 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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