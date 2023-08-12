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У Маріуполі окупанти посилили перевірки будинків

Є факти зникнення людей.

В окупованому Маріуполі російські загарбники посилили перевірки місцевого населення. 

Про це повідомив у Телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу - околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті", - йдеться у повідомленні.

Окупанти під час так званих зачисток перевіряють місцеве населення, проводять обшуки та навіть роздягають людей.

"Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин - просто ротація Росгвардії та ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", - додав Андрющенко.

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Нагадаємо, що у Маріуполі виявили нову тактику приховування місця розташування окупантів.

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