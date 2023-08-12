В окупованому Маріуполі російські загарбники посилили перевірки місцевого населення.

Про це повідомив у Телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу - околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті", - йдеться у повідомленні.

Окупанти під час так званих зачисток перевіряють місцеве населення, проводять обшуки та навіть роздягають людей.

"Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин - просто ротація Росгвардії та ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі виявили нову тактику приховування місця розташування окупантів.