Окупанти послабили оборону на Херсонщині, - британська розвідка

Окупанти, ймовірно, послабили власну оборону біля східного берега Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє у своєму звіті британська розвідка.

Йдеться про пересування підрозділів повітряно-десантних військ з Херсонської області під Оріхове (Запорізька область).

"Ще 11 липня тодішнього командира 58-ї армії (генерал-майора Івана Попова - ред.) було звільнено, ймовірно, через те, що він наполягав на тому, щоб частину його підрозділів звільнили. Звіти свідчать про те, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій", - нагадали в Міноборони Британії.

Можливо тепер цим силам дозволять ротацію з фронту заради відпочинку. Однак, такий крок може зіграти проти росіян та послабити її оборону на Херсонщині, вважають у розвідці.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.