Протягом доби РФ атакувала десять областей України

По Чернігівській області за добу було чотири обстріли (43 вибухи). Ворог бив із мінометів та АГС. Семенівська громада – обстріли у напрямку села Блешня із мінометів та АГС. Сновська громада – обстріл із мінометів у напрямку села Клюси. Новгород-Сіверська громада – обстріл у напрямку села Гремʼяч із мінометів. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

В Івано-Франківській області вчора близько 10 години ворог здійснив обстріл інфраструктури аеробалістичними ракетами. За оперативними даними, ракета Х-47 "Кинджал" влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик, один дорослий цивільний отримав ушкодження. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

У Сумській вночі росіяни здійснили артобстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано шість вибухів. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили девʼять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади. Середино-Будська громада: внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено два житлові господарства.

У Херсонській за добу ворог здійснив 39 обстрілів (159 снарядів), з них по Херсону – три артилерійських обстріли (9 снарядів). Рашисти поцілили у райони 19 населених пунктів області, територію заводу, адміністративні будівлі, позашкільний навчальний заклад, обʼєкти критичної інфраструктури, церкву, магазини, кафе у Херсонській міській громаді, пункт видачі гуманітарної допомоги та будівлю магазину в Бериславі. Загалом за добу через російську агресію одна людина загинула, 10 дістали поранення.

У Луганській обстрілів противника зазнали Невське, Діброва, Білогорівка. За добу противник здійснив 144 обстрілів (523 снаряди). Противник продовжує використовувати заклади освіти окупованих територій у власних цілях. Зокрема, у населеному пункті Сєверний на півдні Луганщини будівля школи зайнята військовими рф. Освітній процес зупинений.

У Харківській сьогодні зранку ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби. За добу на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населеного пункту Окіп, Ветеренарного, Стрілечої, Гатища, Вовчанських Хуторів та Охрімівки. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки. Завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Першотравневого. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Куп’янськ, Шийківка, Чернещина, Пролетарське. Внаслідок обстрілу Тимофіївки Богодухівського району були пошкоджені гідроспоруди Тимофіївського водосховища.

У Запорізькій за минулу добу ворог завдав 67 ударів по 28 населених пунктах області. Зафіксовано 54 артобстріли по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Полтавки, Левадного, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Павлівки та Червонодніпровки. військові рф тричі обстріляли з РСЗВ Темирівку та Лобкове, здійснили авіаційні удари по Оріхову, Омельнику та Малій Токмачці, чотири ракетні удари прийшлися по Комишувасі. Крім того, ворог атакував з безпілотників Запоріжжя, Гуляйпільське та Червоне. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, сільськогосподарської техніки та об’єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській вчора вдень російська армія накрила Нікополь важкою артилерією. Постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджено 15 приватних будинків, шість господарських споруд, авто. Понівечені пʼять ліній електропередач.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Також протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову, відбулося займання складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано. Без постраждалих. Вчора вдень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

У Донецькій – двоє загиблих, один поранений за добу. Росіяни здійснили 18 обстрілів населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Велика Новосілка, Північне, Благодатне, Єлизаветівка, Тоненьке. Богоявленка. Пошкоджено 12 приватних житлових будинків, морг, ангар агрофірми, цивільний автомобіль.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали пʼяти ракетних та 31 авіаційного удару, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема діти.