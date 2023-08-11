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Із Куп’янського району Харківщини евакуювали більше 60 людей, серед них 9 дітей

У Куп’янській громаді залишається близько 12 тисяч людей.

Із Куп’янського району Харківщини евакуювали більше 60 людей, серед них 9 дітей
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Триває обов’язкова евакуація цивільних із прифронтових пунктів Куп’янського району.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Він зазначив, що евакуація відбувається планово, за визначеними безпечними маршрутами. Станом на зараз вивезено 63 особи, в тому числі 9 дітей.

Місцева влада також розглядає можливість примусової евакуації дітей на відстані 7-10 кілометрів від лінії фронту, в тому числі з Куп’янська. Це рішення має ухвалити Рада оборони області та погодити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Синєгубов зазначив, що в Куп’янській громаді залишається близько 12 тисяч людей.

"У Харкові та віддалених від фронту областях України зарезервовані місця для розміщення евакуйованих. Наразі такий резерв в Харкові складає 3,5 тисячі місць. Але цей показник може бути оперативно збільшений до 16 тисяч", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, останнім часом ворог помітно посилив обстріли міст та сіл Харківщини, що наближені до лінії фронту. Тому із 53 населених пунктів Куп'янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, вирішили провести обов'язкову евакуація цивільного населення та примусову евакуацію дітей.

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